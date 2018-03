Explosão mata seis pessoas na Venezuela Seis pessoas morreram hoje no Estado de Mérida, oeste da Venezuela, na explosão de uma casa onde estavam armazenados centenas de litros de gasolina, informou a Rádio Caracas. Os mortos são quatro menores, com idade entre 9 e 15 anos, e dois adultos. Segundo testemunhas, a gasolina armazenada seria vendida no câmbio negro em meio à escassez do produto causada pela greve geral convocada pela oposição. No mercado paralelo, o litro de gasolina é vendido pelo equivalente a US$ 0,60 - 15 vezes mais do que o preço oficial de US$ 0,04. Para tentar conter o armazenamento de combustível, o governo proibiu a venda de gasolina em recipientes. Em todo o país, nos poucos postos que ainda têm o produto, há longas filas de carros à espera para encher o tanque.