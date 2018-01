Explosão mata sete em mina de carvão na China Sete trabalhadores morreram em conseqüência de mais uma explosão de gás em uma mina de carvão na China. O mais recente acidente aconteceu na noite desta terça, na mina Baishanping, na província de Hynana, sul do país. As minas de carvão da China estão entre as mais perigosas do mundo. Apesar das promessas do governo de melhorar a segurança, pelo menos 4.200 pessoas já morreram em desmoronamentos, incêndios ou outros tipos de acidentes em minas.