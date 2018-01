Explosão mata sete em mina na Romênia Sete mineiros morreram e cinco ficaram gravemente feridos em uma explosão ocorrida esta manhã na mina de carvão de Anina, do distrito Caras-Severin, no oeste da Romênia, informam as autoridades. A causa do acidente foi o acúmulo de gases na mina de grande profundidade, segundo as primeiras investigações. Os cinco feridos estão internados no hospital departamental de Resita, em estado grave. No momento da explosão estavam na mina ao redor de 200 operários, segundo o subprefeito de Caras-Severin, Petru Seres. Todos os sobreviventes do acidente foram retirados do subterrâneo por forças especializadas de resgate e transferidos a hospitais próximos.