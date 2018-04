Explosão mata sete perto de mesquita no Paquistão Pelo menos sete pessoas morreram e 30 ficaram feridas na explosão de uma bomba hoje perto de uma mesquita xiita na região central do Paquistão, informaram autoridades locais. A explosão ocorreu na cidade de Dera Ghazi Khan. Pir Bakhsh, um oficial da polícia local, disse que a bomba explodiu perto de uma parada de ônibus no momento em que fiéis xiitas dirigiam-se à mesquita. Bakhsh não especulou sobre o motivo do ataque, mas o Paquistão tem sido palco de uma série de atentados atribuídos a violentos grupos sectários.