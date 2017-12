Explosão mata sete pessoas na Indonésia Uma explosão numa balsa superlotada deixou sete mortos e cerca de 40 feridos nas Ilhas Molucas, no leste da Indonésia. O que causou a explosão ainda não foi esclarecido, mas segundo autoridades portuárias, uma falha elétrica pode ter provocado a tragédia. Um testemunha, no entanto, afirmou ter se tratado de uma bomba. A embarcação, feita de madeira, estava viajando por águas próximas à cidade de Ambon, que vem sendo cenário de conflitos entre cristãos e muçulmanos, os quais já deixaram aproximadamente 9.000 mortos. Todas as vítimas da explosão eram membros da minoria cristã da Indonésia.