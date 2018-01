Explosão mata soldado americano em Bagdá Um soldado americano foi morto e outros dois ficaram feridos em uma explosão ocorrida num subúrbio de Bagdá, informou o Exército dos EUA. A explosão ocorreu às 22h40 de ontem (pelo horário local), em Abu Ghraib, na região oeste da capital iraquiana, atingindo uma patrulha de soldados da 16ª Brigada da Polícia Militar, disse o cabo Craig Stowll, porta-voz do comando americano. O tipo de explosivo empregado no ataque não fora identificado de imediato. Abu Ghraib, bairro onde se encontra uma prisão dos tempos de Saddam Hussein, agora ocupada pelos americanos, vem sendo atacado ocasionalmente com morteiros e outras armas. Já são 375 as baixas americanas em combate desde o início das operações militares no Iraque. Ao todo, 538 americanos já morreram durante a invasão e ocupação do Iraque.