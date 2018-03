Explosão mata soldado dos EUA no Iraque Um soldado norte-americano morreu e outros dois ficaram feridos em mais um ataque contra um comboio do Exército dos EUA no Iraque, na manhã desta quarta-feira. Cerca de 20 carros andavam em uma estrada ao oeste de Bagdá quando uma explosão foi deflagrada. Segundo o soldado José Colon, o comboio foi atingido quando um veículo abandonado na estrada explodiu na hora que os norte-americanos passavam. Ainda nesta quarta, um fuzileiro naval morreu ao cair de um edifício na cidade de Hilla, no sul do Iraque. Não há informações se ele foi atingido por um disparo. O fuzileiro chegou a ser levado ao hospital, mas acabou morrendo. O número de atentados contra os soldados norte-americanos no Iraque tem aumentando nas últimas semanas. Desde o fim da guerra, no início de maio, as tropas dos EUA já tiveram 33 baixas.