Explosão mata soldado e fere 18 pessoas nas Filipinas Um soldado filipino morreu e 18 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba caseira neste domingo à noite (hora local) perto de uma igreja católica romana no sul das Filipinas. O atentado em Zamboanga ocorre após duas explosões em lojas de departamentos na última quinta-feira também em Zamboanga, cidade predominantemente cristã a cerca de 860 km ao sul da capital, Manila. Testemunhas disseram que a bomba que explodiu hoje estava escondida em uma caixa ou barco colocado em uma bicicleta. O veículo estava estacionado perto de uma porta de Fuerte Pilar, centenário santuário e igreja onde há um parque com barrracas que vendem comida e artigos religiosos. A detonação deixou 18 feridos graves e matou um fuzileiro naval filipino que guardava a porta do santuário, disse a polícia. Embora houvesse muitos fiéis em seu interior, a multidão no santuário não era tão grande quanto em outros domingos devido a uma chuvinha persistnete e às ameaças de mais ataques, que mantêm em estado de angústia os 600.000 moradores da cidde. Zamboanga já se encontrava sob fortes medidas de segurança após as explosões de quinta-feira e de um ataque ocorrido em 2 de outubro que deixou três mortos, entre eles um membro da força de boinas verdes dos EUA. O ato, que também deixou 25 feridos - entre eles, um soldado americano -, foi realizado pelo grupo radical islâmico Abu Sayyaf. Mais de 200 soldados americanos participaram em manobras antiterrorismo que terminaram em julho continuam alojados em dois acampamentos em Zamboanga.