Explosão mata soldado russo na Chechenia Uma explosão ocorrida nesta sexta-feira próximo de um Estádio esportivo em Grozny, na capital de Chechenia, matou um soldado russo e feriu outro soldado e um agente de trânsito pouco antes de começar as celebrações do Dia da Vitória, disseram a imprensa local. A bomba explodiu a cerca de 200 metros do Estádio Dynamo, onde uma parada militar celebraria o 58° aniversário da vitória aliada sobre a Alemanha nazista. O evento foi cancelado.