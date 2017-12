Explosão mata três no centro de Bagdá Uma bomba colocada em uma via próxima a um hospital em Bagdá explodiu nesta quarta-feira, matando três pessoas. A polícia iraquiana teve de isolar uma área 700 metros, que abrange todo Hospital Kindi e parte da zona leste da cidade. Imagens da agência de notícias Associated Press mostraram os restos calcinados de um táxi no meio da rua, enquanto a polícia e soldades norte-americanos isolavam a área. Entre os mortos estão uma mulher e seu filho, que estavam dentro do carro. As imagens revelam também os restos de um homem, que teria morrido ao manipular a bomba.