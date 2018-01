Explosão mata três pessoas no Japão Um homem detonou um explosivo em um prédio de escritórios, en Nagoya, região oeste do Japão, matando, além dele próprio, um refém e um oficial de polícia. Segundo as primeiras informações, Noboru Beppu, de 52 anos, invadiu o local para cobrar salários atrasados no valor de US$ 2,3 mil e tomou oito funcionários como reféns. Depois de três horas de negociações, transmitidas ao vivo pela TV local, a história terminou de forma trágica. Sete reféns foram libertados 10 minutos antes da explosão, que feriu, pelo menos 23 pessoas, destrui janelas e provocou um incêndio que durou cerca de um hora.