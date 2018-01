Explosão mata um e fere três no Japão

Uma pessoa foi morta e outras três ficaram feridas por uma explosão na cidade japonesa de Utsunomiya, que fica a cerca de 100 quilômetros de Tóquio. Bombeiros locais informaram que foram alertados sobre uma explosão e também sobre um incêndio em um estacionamento na cidade que ocorreu ao mesmo tempo.

A explosão aconteceu em um parque e um homem foi encontrado morto ao lado de um banco cercado de árvores, segundo informaram autoridades do corpo de bombeiros. Dois outros homens feridos foram enviados ao hospital. Uma terceira pessoa com feridas menos graves foi tratada no local.

A polícia e os bombeiros ainda investigam a causa exata da explosão.

Praticamente ao mesmo tempo em que ocorria a explosão no parque, por volta das 11h30 de domingo no horário local (00h30 em Brasília), três carros e partes de um prédio próximo foram danificados por um incêndio. Ninguém ficou ferido.