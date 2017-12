Explosão mata um soldado americano e deixa três feridos em Bagdá Um soldado norte-americano morreu e três ficaram feridos hoje quando uma bomba explodiu em uma rua próxima ao Ministério do Interior. O ataque tinha por objetivo danificar um comboio que passava na região, disseram testemunhas. Tropas dos Estados Unidos cercaram o local da explosão, enquanto helicópteros transportavam os feridos ao hospital. O capitão da polícia, Rasul Jawad, disse que a explosão na Rua Canal feriu um motorista iraquiano que passava por perto com sua caminhonete. Vários veículos do exército americano estavam no local, ale?m de um caminhão de bombeiros. Os soldados americanos e a polícia do Iraque pediram que os fotógrafos se retirassem. Uma série de explosões atingiram Bagdá nos últimos dias, levantando o medo de que mais atos violentos surjam antes que as forças da coalizão transfiram o poder ao governo interino, em 30 de junho.