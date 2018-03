Uma explosão matou um soldado da Otan no sul do Afeganistão na segunda-feira, 11, informam as forças de segurança nesta terça-feira. Outros dois militares ficaram feridos. As Forças Internacionais da Otan, que lutam contra os insurgentes talebans, não deram mais detalhes sobre as mortes. As nacionalidades das vítimas não foram informadas.