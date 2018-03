Explosão mata um soldado dos EUA e fere outro no Iraque Uma aparente emboscada com explosivos na perigosa estrada que leva ao aeroporto de Bagdá matou um soldado americano e feriu outro nesta quinta-feira; dois iraquianos em um comboio de veículos do Exército americano ficaram feridos em um ataque com granadas, nas últimas investidas contra as forças americanas e seus aliados, disseram as autoridades em Bagdá. Em meio a uma espiral de assaltos contra as forças da coalizão, a emissora de TV por satélite Al-Jazira informou hoje ter recebido uma declaração e um videoteipe de um suposto grupo de resistência iraquiano que assumiu a responsabilidade pelos últimos ataques e ameaçou desfechar outros. Anteriormente, oficiais da defesa dos Estados Unidos haviam dito que tais ataques não faziam parte de uma resistência organizada. De imediato, eles não quiseram fazer comentários a respeito. Os militares americanos também confirmaram nesta quinta-feira que um fuzileiro naval morreu e dois outros ficaram feridos no dia anterior quando seu veículo - parte de uma força de deslocamento rápido enviada em socorro das vítimas de uma emboscada - foi derrubado. Três marines foram feridos na emboscada.