Explosão mata uma pessoa e fere quatro crianças na Albânia A detonação de uma bomba colocada sob um carro em Vlora, no sudoeste da Albânia, causou a morte de um pedestre e deixou quatro crianças feridas neste sábado, dia 1º, informou a polícia local. A explosão ocorreu na manhã deste sábado e destruiu uma Mercedes parada em um estacionamento no centro de Vlora, a 140 quilômetros de Tirana. Um homem identificado como Astrit Elmazi, de 35 anos, morreu. Quatro crianças que brincavam nas proximidades do local da explosão ficaram feridas, disse Enkeled Selmani, porta-voz da polícia local. De acordo com o oficial, o caso está sendo investigado e não há mais detalhes disponíveis.