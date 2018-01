Explosão mata uma pessoa na Turquia Uma forte explosão atingiu um café no centro de Ancara, na Turquia, matando uma mulher e ferindo outras duas. A polícia iniciou uma investigação para apurar o caso, que ocorreu no Crocodile Café, no distrito comercial de Kizilay, por volta das 3h15 (de Brasília). Notícias que circularam na imprensa local sugeriam que a explosão pode ter sido provocada por um suicida ou pela detonação prematura de uma bomba, mas a polícia e autoridades do Ministério do Interior não confirmaram essas informações, afirmando que investigavam também a hipótese de o incidente ter sido provocado por vazamento de gás.