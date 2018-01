Explosão na Bélgica deixa 15 mortos e 60 feridos Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas na explosão de um gasoduto no distrito industrial de Ghislenghien, cerca de 30 quilômetros a sudeste da capital belga, informou um porta-voz do Ministério do Interior. A explosão ocorreu quando trabalhadores da construção civil perfuraram acidentalmente uma tubulação subterrânea de gás natural com um metro de diâmetro, acrescentou o funcionário, anunciando a abertura de ampla investigação. Unidades do Exército coordenaram os trabalhos de socorro e resgate das vítimas. Dezenas de ambulâncias e dois helicópteros foram mobilizados. A vizinha França enviou dez ambulâncias e um helicóptero. A maioria dos feridos apresentava queimaduras. O estado de pelo menos 30 é apontado pelos médicos como extremamente grave. Muitas vítimas foram levadas de helicópteros para hospitais de Paris, a 240 quilômetros de distância. O impacto e as gigantescas labaredas cor de laranja puderam ser sentidos e vistos há vários quilômetros de distância. "A terra tremeu", disse uma testemunha. "Pensei que estávamos sofrendo um terremoto", emendou outra. O calor liberado pela explosão danificou vários automóveis estacionados a 500 metros do local. Duas fábricas próximas pegaram fogo, inclusive uma subestação de energia elétrica. "Tive a nítida impressão de um avião caíra nas imediações de minha casa", disse Carine Vanus, que mora a nove quilômetros de Ghislenghien. "Quando fui para a rua, vi uma grossa coluna de fumaça branca no céu e um som estranho", acrescentou. Elise Hoffman que mora em Silly, quatro quilômetros adiante, contou que a explosão fez sua casa tremer. "Alguns objetos caíram ao chão", disse ela. "Saí correndo para a rua e vi chamas com mais de 100 metros de altura. Passadas quase uma hora do acidente, eu ainda tremia..." Moradores das imediações foram aconselhados a permanecerem no interior de suas casas, com portas e janelas fechadas. Mas as autoridades sanitárias belgas tranqüilizaram a população, assegurando que a fumaça não era tóxica e, portanto, não havia necessidade de retirar ninguém da região. Uma rodovia, a E429, foi interditada. O gasoduto acidentado sai do porto belga de Zeebrugge e estende-se até à França.