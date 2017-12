Explosão na capital do Peru fere seis pessoas A explosão de uma bomba, hoje, no centro de Lima, no mesmo quarteirão onde está localizado o prédio da Junta Nacional Eleitoral, feriu seis pessoas, no que parece ser um ataque do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso. De acordo com noticiários da televisão local, os feridos foram quatro policiais, uma mulher e sua filha de seis meses. Imagens da tevê a cabo Canal N mostraram policiais isolando a área da explosão com cordões de segurança. A força da detonação destruiu janelas e abriu um buraco na vitrine de uma loja. De acordo com o noticiário, a polícia recolheu panfletos do Sendero Luminoso que foram deixados em um pacote na área da explosão. Os cartazes tinham impresso o símbolo da foice e do martelo e proclamavam "Longa vida à revolução popular" e "Longa vida ao presidente Gonzalo". Presidente Gonzalo era o nome de guerra do fundador do Sendero Luminoso, Abimael Guzman, que foi detido em 1992 e hoje cumpre pena de prisão perpétua em uma penitenciária de segurança máxima. Durante os anos 80 e o início dos anos 90, o Sendero Luminoso muitas vezes atacou autoridades eleitorais em uma campanha de terror que incluía carros-bomba e assassinatos. Em 3 de junho próximo, os peruanos irão às urnas para escolher um novo presidente. O então temido movimento guerrilheiro sofreu uma grande derrota em julho de 1999, quando seu líder nacional, Oscar Ramirez Durand, foi capturado. Hoje, ataques do grupo são pouco freqüentes. Durand está agora cumprindo pena de prisão perpétua na mesma penitenciária onde está Guzman.