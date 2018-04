Explosão na casa de ministro paquistanês mata quatro

Um possível atentado suicida do lado de fora da residência do ministro de Relações Políticas paquistanês, Amir Muqam, matou quatro pessoas e feriu outras três nesta sexta-feira, 9, informou a polícia. O ministro saiu ileso da explosão. Muqam que também é líder regional do partido governista Liga Muçulmana do Paquistão, disse à PTV que viu os corpos de seus dois seguranças e que seu irmão estava ferido. O artefato explodiu na cidade de Peshawar. Segundo a emissora Geo TV, um suicida tentou entrar na casa e foi detido pelos seguranças do ministro. Segundo uma fonte policial, no momento do ataque acontecia uma reunião entre dirigentes políticos. O Paquistão, particularmente na região norte do país, tem sido alvo da violência promovida por grupos islâmicos que pretender atingir militares ou representantes do governo. Em abril, um homem-bomba detonou seus explosivos a poucos metros do ministro do Interior Aftab Khan Sherpao,matando 28 pessoas em um protesto político na cidade de Charsadda.