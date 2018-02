Explosão na Caxemira deixa 3 mortos e 6 feridos Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas hoje devido a uma explosão na Caxemira indiana, de origem ainda indeterminada, mas que a polícia suspeita ser obra da guerrilha islâmica. A explosão deu-se num campo de militantes pró-indianos em Ashmuqam, a cerca de 75 quilômetros a sudeste de Srinagar, capital de verão da Caxemira indiana. O chefe da polícia da província, G. H. Bhatt, informou que as forças de segurança estão investigando como o engenho explosivo foi introduzido no campo, fortemente policiado. O campo situa-se na estrada que conduz ao local da peregrinação hindu de Amarnath, que começa na segunda-feira e durante a qual, todos os anos, vários peregrinos são mortos pelos separatistas, apesar do importante dispositivo de segurança. A Caxemira indiana, único Estado de maioria muçulmana da União Indiana, é palco desde 1989 de uma insurreição separatista que, segundo as autoridades, já fez mais de 36.500 mortos e, segundo os combatentes, perto de 60 mil.