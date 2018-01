Explosão na China deixa 41 mortos Quarenta e uma pessoas morreram e 86 ficaram feridas hoje na explosão de um depósito de fogos no noroeste da China, informou a agência de notícias oficial Xinhua. Uma investigação preliminar determinou que o acidente ocorreu devido ao fato de que os explosivos estavam depositados ilegalmente em uma casa no condado de Hengshan, província de Shaanxi. Os explosivos pertenciam a um homem que os transferiu para a casa de seu irmão depois que as autoridades fecharam sua fábrica. A identidade do homem não foi informada.