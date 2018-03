Explosão na Tailândia fere 10 em protesto da oposição Dez pessoas ficaram feridas em Bangcoc, na Tailândia, quando uma granada foi lançada sobre pessoas que realizavam um protesto contra o governo. Os manifestantes bloqueiam há dois meses o acesso ao escritório do primeiro-ministro do país. O protesto foi realizado em frente à embaixada britânica, pedindo a extradição do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que vive em Londres. Thaksin foi condenado no início do mês por violar uma lei sobre conflito de interesses e sentenciado a dois anos de prisão. Vários tailandeses também pedem a saída do atual primeiro-ministro, Somchai Wongsawat, cunhado de Thaksin e considerado pela oposição como um fantoche do ex-primeiro-ministro. Ninguém assumiu a autoria do ataque de hoje contra os manifestantes.