Explosão na Turquia deixa 2 mortos e 5 feridos Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas quando uma bomba explodiu hoje em um prédio que abriga uma loja maçônica em Istambul, informou a polícia local. A explosão ocorre meses depois de quatro atentados suicidas terem causado a morte de dezenas de pessoas na cidade. Os maçons são bastante ativos na Turquia, um país de maioria muçulmana que busca manter-se estritamente secular. A emissora de televisão NTV informou que a polícia atribuiu o atentado a um militante suicida. A CNN turca divulgou que um homem entrou no prédio gritando "Alá, Alá" e então detonou a bomba. A polícia confirmou a explosão, mas não especulou sobre a possibilidade de ela ter sido causada por um homem-bomba. Autoridades locais esvaziaram o edifício em meio a temores de que um segundo artefato explosivo estivesse no local. Ambulâncias e viaturas do corpo de bombeiros foram enviadas ao edifício, situado no bairro residencial de Kartal, informou a agência de notícias Anatolia. De acordo com a imprensa turca, um dos cinco feridos na explosão apresentava condições críticas de saúde.