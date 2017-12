Explosão na Turquia deixa um ferido Uma explosão em uma lata de lixo na cidade turca de Mersin, na costa do mar Mediterrâneo, ferindo uma pessoa nesta quarta-feira. A polícia deteve um homem relacionado à explosão, segunda a agência de notícias Anatolia. A origem da explosão, a sexta a com vítimas na Turquia em uma semana, ainda é desconhecida. O ferido foi levado à um hospital em uma cidade próxima para receber tratamento. Não há informações sobre o suspeito. A explosão ocorreu no mesmo dia em que centenas de turcos fizeram marcha para protestar contra os atentados anteriores desta semana, que mataram três pessoas, de autoria de grupo curdo. O protesto aconteceu na cidade de Marmaris, palco da explosão de um ônibus no domingo. Dez turistas ingleses e onze turcos ficaram feridos com o atentado. Na segunda-feira outro ataque matou três pessoas na cidade de Antalya. Os Falcões da Liberdade do Curdistão assumiu a autoria dos dois ataques, e também de outra bomba em Istambul, que feriu seis pessoas no domingo. O grupo alertou que irira transformar a Turquia "em um inferno" e instou os turistas a evitar o país.