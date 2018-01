Explosão no aeroporto de Jacarta foi atentado A polícia da Indonésia confirmou que a explosão na lanchonete KFC no aeroporto de Jacarta foi provocada por uma bomba de fabricação caseira e feriu 11 pessoas, uma gravemente. O chefe da polícia, Da´i Bachtiar, disse que ninguém se responsabilisou pelo ataque. Um outro policial afirmou que a bomba usada no aeroporto é similar à que explodiu em frente ao prédio da ONU no centro de Jacarta na quinta-feira. "Isto é feito para aterrorizar as pessoas", disse o policial. A polícia fechou a área da explosão mas o aeroporto continua funcionando normalmente. O atentado acontece quatro dias após Abu Bakar Bashir - líder espiritual do grupo islâmico Jemaah que teria ligações com a Al Qaeda - foi a julgamento. E também pode estar relacionado à prisão de 18 membros desse mesmo grupo, incluindo três responsabilizados pelo atentado em Bali que matou 202 pessoas.