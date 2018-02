Explosão no aeroporto de Los Angeles causa atrasos

De acordo com a sargento Karla Ortiz, da polícia do aeroporto, a explosão ocorreu no Terminal 2 na noite deste domingo. Sem saber mais informações, as questões estão sendo enviadas ao Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês, a polícia federal dos EUA), que está comandando as investigações.

Segundo Ortiz, a explosão fez com que as autoridades do aeroporto interrompessem temporariamente as operação para revisar o sistema de segurança. Houve o atraso em quatro voos. A explosão deixou nenhum ferido e ninguém foi preso. Fonte: Associated Press.