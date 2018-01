Explosão no Afeganistão deixa pelo menos 25 mortos Uma explosão acidental numa usina de gás deixou pelo menos 25 mortos e outros 40 feridos no oeste do Afeganistão, disseram hoje fontes governamentais. Em nota oficial, o Presidente Hamid Karzai mandou suas condolências às famílias das vítimas, dizendo-se "profundamente triste com as notícias do terrível acidente". Ainda não são conhecidas as causas da explosão. Muitos afegãos compram gasolina - a maioria contrabandeada e de baixa qualidade - de barracas à beira de estradas para utilizar em seus veículos.