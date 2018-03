Explosão no Afeganistão mata 9 e fere mais de 70

Segundo o porta-voz do governo de Kandahar, Javeed Faisal, a explosão ocorreu no complexo de Aino Mina, ao norte de Kandahar. O condomínio foi parcialmente desenvolvido pelo irmão do presidente Hamid Karzai, Mahmood Karzai.

Faisal relatou que o carro-bomba explodiu perto de uma área de restaurantes onde várias famílias estavam jantando. Já era noite no Afeganistão quando ocorreu a explosão.

Dos feridos, muitos se encontram em estado grave, de acordo com um médico local. As informações são da Associated Press.