Explosão no Afeganistão mata dois soldados dos EUA Dois soldados norte-americanos estão entre as quatro pessoas que morreram no sul do Afeganistão, vítimas de uma bomba que explodiu enquanto tentavam desarmá-la. A explosão ocorreu hoje no distrito de Nad Ali. Segundo o chefe da política da província de Helmand, Kamal Uddin, um tradutor afegão e um policial também morreram na explosão. Helmand é um quartel general de militantes talibãs, que controlam grande parte do território da província. É também a principal região produtora de ópio do mundo.