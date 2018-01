Explosão no centro de Bagdá mata três pessoas Pelo menos três pessoas morreram hoje e outras cinco foram feridas pela explosão de uma bomba num microônibus no centro de Bagdá, informaram fontes policiais. A bomba estava escondida no interior do veículo. O microônibus passava pela rua Al Amin, disseram as fontes, acrescentando que alguns carros particulares foram danificados. Mais de 1.700 iraquianos já morreram em atentados terroristas e atos de violência sectária desde fevereiro, quando um mausoléu xiita na cidade de Samarrá, cerca de 100 quilômetros a norte da capital, foi alvo de um ataque.