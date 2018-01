Explosão no centro de Cabul deixa seis mortos e fere 15 Uma explosão destruiu diversas casas e lojas em Cabul na manhã desta quarta-feira, 14, matando pelo menos seis pessoas e ferindo 15, informou a polícia. A explosão aconteceu às 6h30 (23h de terça-feira, em Brasília), no mercado de Jade Maiwand. Segundo a agência AP, os oficiais deram informações iniciais conflitantes sobre a causa da explosão. De acordo com o chefe policial da seção criminal em Cabul, Alishah Paktiawal, o acidente aconteceu numa loja especializada na venda de munição para rifles de caça. Segundo Paktiawal, pelo menos quatro pessoas morreram e 15 foram feridas. Uma testemunha disse ter visto 10 corpos, numa vasta área, incluindo lojas e casas, destruída pela explosão. "Foi uma potente explosão", disse à agência Efe o porta-voz do Ministério do Interior, Zemarai Bashary. Bashary afirmou que ainda há muitas pessoas sob os escombros. Ele descartou a hipótese de ataque terrorista, versão apresentada por policial que tinha se referido a um possível atentado suicida. Texto atualizado às 2h19