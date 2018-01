Explosão no centro de Moscou fere 13 pessoas Uma explosão ocorrida em um restaurante localizado numa rua movimentada do centro de Moscou causou ferimentos em pelo menos 13 pessoas, informou a polícia, que imediatamente descartou a possibilidade de um ato terrorista. "Não podemos falar em terrorismo", disse Valery Gribakin, uma porta-voz da força policial moscovita. Segundo ela, tratou-se de um acidente causado por vazamento de gás. A explosão ocorreu no piso térreo do restaurante, levando ao colapso do andar superior. Ainda de acordo com a polícia, os feridos foram levados para hospitais municipais. Mais tarde, a rede de televisão russa NTV informou que três pessoas sofreram ferimentos graves e que os deamis foram vítimas de cortes leves e choque. A explosão em Moscou ocorreu horas depois de uma bomba ter explodido no norte da Chechênia, matando pelo menos 41 pessoas, incluindo seis crianças, e ferindo mais de 100.