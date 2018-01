Explosão no centro de Praga deixa mais de dez feridos Uma explosão no centro de Praga, capital da República Checa, na manhã deste domingo deixou mais de dez pessoas feridas. Segundo a agência de notícias Associated Press, passageiros de um carro atiraram ua granada contra o dono de um cassino. A agência Reuters informou que um carro explodiu na região turística da cidade e que cerca de 16 pessoas ficaram feridas, nenhuma com gravidade. Nenhuma outra informação foi divulgada.