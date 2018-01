Explosão no Congresso boliviano. Há feridos Ocorreu, há poucos minutos, uma explosão nas instalações do Congresso da Bolívia, segundo informam as agências internacionais. Há um número indeterminado de feridos, segundo as primeiras notícias da imprensa local. Os canais de televisão locais mostraram imagens de um cerco policial nas imediação da Praça Murillo, onde se encontram o Palácio do Governo e o Parlamento. A explosão ocorreu instantes depois da saída do presidente Carlos Mesa, que se dirigia ao Hernado Siles, onde assistiria a partida de futebol entre as seleções da Bolívia e do Chile.