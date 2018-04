Explosão no Egito deixa ao menos 4 feridos

Uma explosão no Cairo, capital do Egito, deixou pelo menos quatro feridos neste domingo, segundo informações da polícia local. O incidente aconteceu no bairro histórico Khan al-Kalili, uma área popular entre turistas. Ainda não se sabe as causas da explosão, mas alguns relatos mencionam a existência de uma bomba. A área - próxima a um famoso mercado e à mesquita Hussein - foi isolada por policiais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.