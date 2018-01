Explosão no Iraque mata dois soldados norte-americanos A explosão de uma bomba matou dois soldados dos EUA no Iraque, informou o comando das forças norte-americanas nesta quinta-feira. A explosão ocorreu na tarde desta quarta (hora local) e os soldados, cujos nomes não serão divulgados até que as famílias sejam avisadas, pertenciam à I Divisão Blindada. Com mais essas duas mortes, sobe para 374 o número de soldados norte-americanos mortos no Iraque desde o início das operações militares.