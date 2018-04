Explosão no Paquistão deixa 1 morto Uma bomba que aparentemente tinha como alvo um petroleiro explodiu neste sábado numa rota de suprimentos paquistanesa usada por tropas lideradas pelos Estados Unidos no Afeganistão. A explosão matou pelo menos uma pessoa e deixou dois feridos, segundo um representante do governo do Paquistão. A bomba foi detonada por controle remoto e explodiu perto da cidade paquistanesa de Landi Kotal, na região tribal de Khyber. A rota de passagem que cruza a região, muito utilizada por forças internacionais que atuam no Afeganistão, tem se tornado um frequente alvo de ataques por militantes.