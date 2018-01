Explosão no Paquistão deixa 8 mortos e 42 feridos Duas bombas explodiram na noite de hoje (horário local) numa escola islâmica na maior cidade do Paquistão, Karachi, matando oito pessoas e ferindo 42, em mais um ato de violência na conturbada metrópole sulista. As explosões ocorreram perto de um restaurante no terreno da Jamia Binoria, um seminário muçulmano sunita onde estudam milhares de jovens e adolescentes. Ninguém assumiu responsabilidade pelo ataque. Oito pessoas morreram e 42 ficaram feridas, disse Fayyaz Leghari, um oficial da polícia local. Houve duas explosões - a primeira, de menor intensidade, visava, aparentemente, atrair curiosos. "Quando as pessoas se aproximaram, a segunda bomba explodiu", explicou o porta-voz do seminário, Ghulam Rabbani. Entre as vítimas estavam estudantes e pessoas que passavam pelo local. Especialistas desarmaram uma terceira bomba escondida numa sacola de plástico perto do local das explosões, acrescentou. O presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, condenou o ataque e lamentou a perda de vidas, informou a tevê estatal.