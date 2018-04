Explosão no Sri Lanka deixa pelo menos 20 mortos

COLOMBO - Pelo menos 20 pessoas morreram neste sábado em uma explosão em um ônibus na cidade de Dambulla, na região central do Sri Lanka. Segundo a polícia, ao menos 50 pessoas ficaram feridas na explosão, que ocorreu em um terminal de ônibus. O veículo atingido havia parado no terminal, no meio da viagem entre as cidades de Kandy e Anuradhapura. <br> <br> Um porta-voz militar, Udaya Nanayakkara, disse que o grupo rebelde Tigres de Libertação do Tamil Eelam estava por trás da explosão. O ataque deste sábado ocorre em um momento em que a segurança no país é reforçada para os festejos do 60° aniversário da independência do Sri Lanka, que era uma colônia britânica. As comemorações estão marcadas para segunda-feira. <br> <br> Segundo o correspondente da BBC em Colombo, Roland Buerk, o grupo ainda não fez nenhuma declaração a respeito, mas geralmente os Tigres Tâmeis negam participação nesse tipo de ataque. <br> <br> Os Tigres Tâmeis lutam por um estado independente no norte e no leste do país desde 1983. <br> <br> No mês passado, a guerra civil foi intensificada depois que o governo abandonou um cessar-fogo que havia assinado com os rebeldes em 2002. No último fim de semana, 18 pessoas, a maioria crianças, morreram em um ataque a bomba contra um ônibus no noroeste da ilha. <br> <br> Os Tigres Tâmeis atribuíram aquele ataque a um suposto grupo militar clandestino, mas o Exército negou essa alegação.