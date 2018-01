Explosão no sul da China causa morte de 12 mineiros Uma explosão ocorrida dentro de uma mina de carvão no sudoeste da China causou a morte de pelo menos 12 pessoas, informaram autoridades locais neste sábado. A explosão ocorreu na manhã de ontem na mina de carvão Huaxiang, em Bijie, na província de Guizhou. No momento do incidente, 13 mineiros estavam nos túneis subterrâneos, disse um funcionário local que identificou-se apenas como Lu. Segundo ele, apenas uma pessoa sobreviveu. De acordo com uma investigação preliminar, uma pane elétrica em um ventilador a 400 metros de profundidade causou a explosão de gases acumulados no subsolo.