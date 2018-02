Explosão nos EUA matou cinco e feriu 12, diz prefeito Cinco pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas na explosão que ocorreu nesta tarde na usina elétrica a gás de Middletown (Connecticut), nos Estados Unidos, segundo dados preliminares revelados pelo prefeito local, Sebastian Giuliano. "Sabemos que 12 pessoas ficaram feridas e que cinco perderam suas vidas", disse o prefeito à imprensa. No entanto, autoridades alertaram que ainda não sabem exatamente quantas pessoas estavam na usina em construção e, portanto, não puderam dizer imediatamente o tamanho do acidente. A hipótese de terrorismo foi descartada, segundo o prefeito, afirmando que o problema ocorreu durante um procedimento de teste da planta em desenvolvimento. As informações são da Dow Jones.