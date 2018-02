Explosão nos EUA mobiliza 100 unidades de emergência

Além da usina, vários prédios dos arredores foram destruídos. Al Santostefano afirmou que 50 trabalhadores estavam no setor da planta em que ocorreu a explosão. O vice-comissário do Departamento de Gerenciamento de Emergências e Segurança Doméstica, Betsy Hard, afirmou que ainda não sabe quantas pessoas foram mortas ou feridas. Pelo menos sete ambulâncias foram vistas deixando o local com as sirenes apagadas.

De acordo com o jornal Hartford Courant, moradores sentiram a explosão a 16 quilômetros de distância do local. Uma testemunha disse que "há corpos por toda parte". As autoridades esperam que o número de mortos seja ainda maior e estão buscando vítimas. Segundo a CNN, o hospital Middlesex informou que está recebendo pacientes que vêm da explosão. A mídia local fala em "mortes em massa" na usina de energia a gás, que ainda não estava em funcionamento. A Kleen Energy Systems é a empresa responsável pela usina, construída ao longo do Rio Connecticut. Com informações da Dow Jones e da Associated Press.