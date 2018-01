Explosão ocorre em fábrica de químicos no norte da China Uma explosão estremeceu uma fábrica de produtos químicos na província de Shandong, no leste da China, afirmou a mídia estatal nesta terça-feira, embora não tenham sido relatadas vítimas de imediato, em mais um acidente envolvendo a indústria em um país ainda sob os efeitos da morte de 145 pessoas em uma explosão no mês passado.