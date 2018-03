Explosão ocorre próximo à base de forças de paz no Sinai Uma explosão ocorreu, nesta quarta-feira, próximo a uma base de forças multinacionais de paz localizada na península do Sinai, no Egito. A maior parte das forças sediadas na base é composta por soldados canadenses. A explosão ocorre apenas dois dias após um atentado contra um local turístico no Sinai, no qual 24 pessoas morreram. Não há informações claras sobre feridos. Autoridades disseram que a explosão foi provocada por ataque suicida. A base na península do Sinai foi instituída como parte do acordo de paz estabelecido entre Israel e o Egito, em 1981, depois da retirada de Israel da região. A base é parcialmente mantida pelos EUA.