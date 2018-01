Explosão de bomba caseira perto de estação de metrô em Istambul deixa cinco feridos

(Atualizada às 18h20) ISTAMBUL - Cinco pessoas ficaram feridas quando uma bomba caseira explodiu nesta terça-feira, 1º, em um viaduto perto de uma estação do metrô de Istambul, na Turquia, disse um prefeito distrital, o que suspendeu algumas operações ferroviárias e aumentou os temores na cidade.

A Turquia tem estado em alerta elevado desde que mais de 100 pessoas foram mortas por dois homens-bomba na capital, Ancara, em outubro, três meses depois que um ataque semelhante em uma cidade perto da fronteira com a Síria deixou 33 mortos.

A explosão desta terça-feira, perto da estação Bayrampasa, ocorreu no horário de pico da noite, afirmou o prefeito distrital, Atilla Aydiner, à televisão A Haber. Bayrampasa é uma área residencial e industrial no lado europeu de Istambul. Outra emissora havia afirmado mais cedo que uma pessoa teria morrido no incidente, mas Aydiner confirmou apenas cinco feridos.

Metro seferlerinin tek hat üzerinden devam ettiği açıklandı https://t.co/07fJbL0gid pic.twitter.com/Sg5Qy1bKte — NTV (@ntv) 1 dezembro 2015

A Turquia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tem realizado ataques aéreos contra insurgentes islâmicos na vizinha Síria como parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos que combate o movimento jihadista.

O país também enfrenta ameaças internas de segurança do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado ilegal e cujos militantes frequentemente atacam policiais no sudeste majoritariamente curdo da Turquia, e do partido revolucionário de extrema-esquerda DHKP-C. / REUTERS

. / EFE