Explosão perto de estação do metrô londrino fere sete A explosão de um suposto carro-bomba deixou pelo menos sete feridos nas proximidades de uma estação do metrô de Londres por volta da meia-noite local, informaram os serviços de emergência da capital britânica. Os feridos foram levados para o Hospital de Ealing. Uma porta-voz do hospital não confirmou a natureza dos ferimentos, mas disse acreditar que nenhuma das vítimas aparentava estado grave. Uma porta-voz dos bombeiros disse ter recebido a denúncia da explosão pouco após a zero hora de sexta-feira (pelo horário local). A Scotland Yard informou que estava atendendo a uma ocorrência de explosão ocorrida nos arredores da estação Ealing Broadway, na zona leste da cidade, e que a causa da detonação ainda não fora determinada. Os serviços emergenciais estavam no local e uma barreira policial impedia o acesso. Um porta-voz do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, disse que o chefe de Estado, em visita ao México, foi informado sobre a explosão e estava sendo atualizado periodicamente.