Explosão perto de mesquita no Paquistão deixa mais de 1 mortos Mais de dez pessoas morreram no domingo na capital do Paquistão em um aparente ataque suicida a bomba contra a polícia perto de um local em que os islâmicos recordam um outro ataque de um comando do Exército. A explosão aconteceu a algumas centenas de metros da Mesquita Rosa, depois de encerrada uma reunião estreitamente vigiada de islâmicos na mesquita. Fiéis puderam ser vistos fugindo da mesquita após a explosão. Sirenes foram ouvidas em toda a cidade, quando ambulâncias correram para o local da explosão. "Os policiais estavam voltando a suas delegacias quando o ataque ocorreu", disse um alto funcionário da polícia, Kamran Adil. "Recolhemos mais de dez corpos, mas também há muitos feridos, em sua maioria policiais. O alvo principal eram nossos homens." Um alto funcionário da cidade, Rana Akbar, disse que acredita-se que um homem-bomba tenha atacado os policiais. Mais cedo no domingo, milhares de islâmicos reunidos na mesquita para lembrar o primeiro aniversário do ataque do Exército ao complexo juraram apoio à jihad, ou guerra santa muçulmana. Mais de cem pessoas morreram quando comandos invadiram o complexo da Mesquita Vermelha, que incluía uma madrassa, ou seminário islâmico, em 10 de julho do ano passado, após um cerco que durou uma semana e começou quando homens armados de dentro da mesquita entraram em choque com policiais do lado de fora. Oradores disseram à multidão de vários milhares de pessoas, em sua maioria homens, que o presidente Pervez Musharraf, aliado dos EUA, foi o culpado pelo sangue derramado no ano passado.