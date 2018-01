Explosão perto de ministério Saudita deixou vítimas, diz TV Uma forte explosão ocorreu perto do prédio do Ministério do Interior da Arábia Saudita no centro de Riyadh, a capital do país. Segundo a rede de televisão Al-Arabiya, a explosão deixou vários feridos e foram ouvidos sons de tiroteio num túnel que leva ao ministério. A Al-Jazeera informou que a explosão foi causada por um carro-bomba. A área foi isolada pela polícia e era sobrevoada por três helicópteros. Ambulâncias dirigiram-se ao local.