Explosão perto de prédio do governo na Caxemira fere 13 Uma bomba que estava em uma moto explodiu próximo ao departamento estadual de incêndio na capital da Caxemira, matando uma pessoa e ferindo outras 13, informou a polícia local. Anteriormente, a polícia havia informado serem seis os feridos. O edifício do departamento de incêndio fica ao lado do principal prédio administrativo do governo da Caxemira. O explosivo era caseiro. Imediatamente após a explosão da bomba, a polícia começou a atirar em alerta e fechou os acessos ao local. O atentado ocorreu no momento em que o Parlamento indiano debatia, em Nova Délhi, qual seria a resposta ao ataque realizado ontem contra uma base do exército em Jammu, capital da Caxemira durante o inverno. No atentado, 13 pessoas morreram. O governo indiano acusou militantes islâmicos do Paquistão de serem os responsável pelo atentado.